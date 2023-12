Bianca Gismonti celebra a música do pai

Nesta quinta-feira, a pianista e compositora Bianca Gismonti sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), às 21h, com seu trio para apresentação de Gismonti 70. O projeto foi idealizado por Bianca e o pai Egberto em 2017 para celebrar os 70 anos do pianista. Últimos ingressos

(R$ 80,00) no Sympla.

No repertório temas clássicos e consagrados de Egberto desde seu primeiro álbum, Egberto Gismonti (1969), passando por Sonho 70 (1970), Água e Vinho (1972), Academia de Danças (1974) e Corações Futuristas (1976), entre outros.

Músicas como Palhaço, Louro e Sonho 70 estão garantidas no espetáculo. Para este show, além do marido, o baterista e coprodutor musical gaúcho Julio Falavigna, Bianca contará com a participação do baixista Fernando Peters. Em breve, será lançado o álbum Gismonti 70, gravado em Budapeste, na Hungria.