Caco Coelho lança Dossiê Rodrigues - a genealogia (1900-1934) na segunda-feira

O diretor e produtor teatral e escritor Caco Coelho sempre se definiu como um "rodriguiano doente". Mergulhou na obra de Nelson Rodrigues, editou oito livros sobre o escritor pernambucano e se envolveu em pelo menos 20 montagens de seus textos. Seu mais recente projeto, o livro Dossiê Rodrigues - a genealogia (1900-1934), terá lançamento na segunda-feira (18), das 17h30min às 20h30min, no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). A entrada é franca.

A partir das 18h30min, o evento contará com as participações especiais de Cisco Vasques, Gabriel Testa Coelho, Luiz Carlos Bombassaro, João Petrillo, Luiz Coronel, Nando Gross, Paulo Flores, Roger Lerina, Tânia Faria e Vieira da Cunha em uma leitura dramática de poemas e textos de Nelson Rodrigues, com a presença do pianista João Maldonado e dos bailarinos Eduardo Severino e Maria Albers.

A pesquisa da obra foi desenvolvida em várias etapas, ao longo 25 anos, sendo consultadas mais de 200 mil páginas de jornal e centenas de sites, livros e teses acadêmicas. A obra tem 1.107 páginas e mais de cinco mil notas de rodapé.