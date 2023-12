Fundação Iberê apresenta semana de espetáculos infantis de teatro e música

Entre terça (19) e sexta-feira (22), o Educativo da Fundação Iberê (avenida Padre Cacique, 2.000) apresenta o projeto Fim de Tarde na Fundação. Serão quatro espetáculos gratuitos de música e teatro para crianças, às 17h30, na área externa do prédio. Na mesma semana, o centro cultural também abrirá gratuitamente para visitação. A partir de sexta-feira, o centro cultural entra em recesso, retornando em 4 de janeiro de 2024.

Na terça-feira (19), o Grupo Cuidado Que Mancha apresenta A Família Sujo, primeira produção de radioteatro infantil, com sonoplastia feita ao vivo por diversos objetos. Na quarta (20), é a vez do espetáculo A Princesa Careca, com uma criança que almeja sair do castelo onde mora.

Na quinta-feira (21), a Fundação Iberê traz Pitocando – um espetáculo de música para bebês e crianças. Sensível, expressivo e lúdico, o espetáculo combina brincadeira e música. E, para fechar 2023, na sexta-feira (22), o professor e educador musical Bob Bopsin apresenta um espetáculo que envolve toda a família, propondo mágicas, histórias e brincadeiras.