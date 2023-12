Cristiano Varisco faz pocket show na Livraria Cirkula nesta terça-feira

O músico e compositor Cristiano Varisco se apresenta nesta terça-feira (19), às 19h na Livraria Cirkula (avenida Osvaldo Aranha, 522), com Jeff Ferreira no Baixo e James Jimi na percussão, em um pocket show com participação especial do escritor João Marcos Graeff Bastos, autor de Deus está com Fome. A apresentação terá intervenções literárias em meio as músicas, com Bastos recitando seus poemas ácidos e visionários. A entrada é franca.

Dez anos se passaram desde o lançamento do primeiro álbum solo de Varisco, intitulado Aline. Primeiro trabalho de uma trilogia instrumental, ele seria seguido por Trilhas Sonoras para Filmes Imaginários (2014) e Lúcia McCartney (2015). Para comemorar o aniversário do debut e o momento singular na carreira, Cristiano acaba de assinar um contrato com a gravadora holandesa OOB Records, para a qual irá gravar seu quarto álbum, com previsão para 2024, além do lançamento dos seus três primeiros discos em todas as plataformas digitais.