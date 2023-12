Terça Lírica apresenta Especial de Natal La nuit de Noël

O Memorial do Judiciário do RS encerra o projeto Terça Lírica 2023 com o Especial de Natal La nuit de Noël. O espetáculo ocorre nesta terça-feira (19), às 18h30min, no Palácio de Justiça de Porto Alegre (Praça Marechal Deodoro, 55). A entrada é fraca.

Com curadoria de Flávio Leite, La nuit de Noël terá uma abordagem cênico-musical, assinado pela diretora Rosimari Oliveira, que contará com a iluminação de Veridiana Mendes e a participação do ator Daniel Cavalcanti. A soprano Dêizi Nascimento, a mezzosoprano Kauanny Klein, o tenor Adolfo Amaral, o baixo-barítono Guilherme Roman e o pianista Patrick Menuzzi darão vida a um emocionante repertório francês do século 18, que promete emocionar o público.

A partir das obras de Adolhe Adam, Camille Saint-Säens, Cesar Franck e Gabriel Faurè, o recorte musical foge do lugar comum dos concertos de Natal, porém, a sensibilidade, a elegância e a beleza típica destes compositores proporcionam ao público contemplação e elevação.