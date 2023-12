Shopping Total tem programação cultural para o final de semana

Muito som, batucada e ritmo farão parte da tarde do Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545) neste sábado (16), das 17h às 19h, com o Samba Lelê. O evento acontece no espaço Largo Cultural, com roda de samba, e as operações de cerveja Talagaço e Santo Trago.

Viva o Centro a Pé está marcado para o domingo (17), às 16h, e será uma edição especial com carros antigos, em conjunto com o Veteran Car. As atividades serão centradas no Centro Cultural do Shopping Total. O evento terá uma visita guiada aos túneis da chaminé da antiga Cervejaria Bopp. É preciso se inscrever e levar um quilo de alimento não perecível.

Na sequência, a visita será aos carros antigos do Veteran Car Club, no Largo Cultural. Desta vez, a atividade contará com música da banda Saudade que Ficou e comercialização da Veterana Cerveja. Em caso de chuva, os eventos serão cancelados.