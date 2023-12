Brick de Desapegos comemora 12 anos de existência neste domingo

O Brick de Desapegos completa 12 anos de existência neste domingo (17), das 13h às 20h, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). O projeto começou como feira de desapegos hoje é uma plataforma de moda circular e sustentável, com uma forte presença online e uma comunidade de mais de 1.000 expositoras. Para 2024, ainda vai ter lançamento do marketplace e mentorias para as empreendedoras da moda circular. A entrada é franca.

Neste domingo terão mais de 60 marcas selecionadas entre brechós e autoral levando o melhor da moda sustentável e circular para o Ocidente entre vestuário, calçados, acessórios e cosméticos naturais! E para comemorar vai ter bolo, brindes para os primeiros clientes, vinil com a feira Vitrola.

A partir das 18h, no rooftop do Ocidente, terá um show da cantora, compositora, atriz e comunicadora Nina Rouge que está lançando um novo single, Back to you.