Coletivo Preto no Metal promove festival para valorizar presença negra no underground

Perto de completar cinco anos de existência, o coletivo Preto no Metal, que valoriza e incentiva a presença de pessoas pretas no cenário underground gaúcho, fará o seu primeiro festival presencial neste domingo (17), a partir das 17h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Vão ao palco as bandas Neptunn, Inexistence, R.E.D, Código Penal e Boca Braba, todas marcadas pela presença de negros ou negras em suas formações. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 70,00 no Sympla.Além das atrações em cima do palco, que transitam por estilos como hardcore e metal extremo, o Preto no Metal Festival vai contar com uma exposição fotográfica digital nos telões, venda de merchandising dos grupos participantes e uma homenagem ao músico Lohy Silveira, falecido em 2022, que integrou o grupo de death metal gaúcho Rebaelliun e foi um dos nomes decisivos na consolidação do Coletivo.