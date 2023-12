Filme Uma carta para Papai Noel chega aos cinemas nesta quinta

Uma carta para Papai Noel, dirigido por Gustavo Spolidoro, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (14). No longa, Papai Noel (José Rubens Chachá) recebe uma carta de Jonas (Caetano Rostro Gomes), um menino órfão de 8 anos que vive em uma casa de acolhimento, e indaga sobre como é a vida de Noel quando não está entregando presentes, o que o deixa muito emocionado.

O menino também revela que nunca recebeu presentes no Natal. Esta é a motivação que faz Noel viajar ao Brasil para descobrir este mistério, afinal, ele sempre entregou os presentes de Jonas.

Com roteiro assinado por Gibran Dipp e Gustavo Spolidoro, Uma carta para Papai Noel teve uma pré-produção bastante cuidadosa investindo na fase de pesquisas para trazer ainda mais veracidade à trama. Foram feitas diversas visitas a casas de apoio, entrevistas com crianças, e muitas delas estão, inclusive, no elenco de apoio do filme.