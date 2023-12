Amanecer tem única apresentação no teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa

Cia de Arte La Negra Ana Medeiros sobe ao palco do teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75) neste sábado (16), às 21h, para única apresentação de Amanecer. O espetáculo de música e dança flamenca será encenado pela primeira vez com presença de público. Os últimos ingressos estão à venda na plataforma Sympla Após vencer o Prêmio Açorianos de Dança 2023 nas categorias Intérprete Destaque e Trilha Sonora, asobe ao palco do teatro do(avenida Independência, 75) neste sábado (16), às 21h, para única apresentação de. O espetáculo de música e dança flamenca será encenado pela primeira vez com presença de público. Os últimos ingressos estão à venda na plataformapor R$ 100,00.

Amanecer carrega esperança depois de um período de escuridão. A luz no fim do túnel, a primeira estrela da manhã, a certeza de que existe um novo dia e que a escuridão, assim como a luz, é necessária e faz parte da vida e do amadurecimento de cada um de nós.

O flamenco carrega em si o DNA de uma arte feita por excluídos, uma arte de rua em sua essência - um chão que grita as mazelas e celebra as alegrias da vida. Este pensar enraizado na terra e onde se pisa está presente no fazer artístico da diretora e coreógrafa Ana Medeiros, La Negra.