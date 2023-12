Rock N'Bira tem última edição do ano neste sábado no Opinião

Matheu Correa e mais quatro shows cover serão as atrações da última edição de 2023 da festa Rock N'Bira, a partir das 23h no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla No sábado (16), o músicoe mais quatro shows cover serão as atrações da última edição de 2023 da festa, a partir das 23h no(rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 99,00.

Terá show tributo ao Kiss com a Parasite, banda com mais de 20 anos de estrada e shows internacionais, tributo ao Queen com a The Works e a missão de representar Freddie Mercury e sua trupe, tributo ao Metallica com a Garage Inc e todo o peso do heavy metal, e tributo ao Queens Of The Stones Age com Vulgaris representando o stoner rock.

A noite começa com show do músico premiado e um dos grandes expoentes da cena musical, Matheu Correa. Ele é vencedor dos Prêmios Açorianos de Revelação e Instrumentista de 2020 com seu álbum de estreia Meu Black É Rock. Seu trabalho busca desenvolver novas sonoridades a partir dos tambores afro-brasileiros, rock e soul.

Nos intervalos entre as apresentações ao vivo, Ricardinho F. (residente e fundador da Rock n' Bira) e

Barbosinha (residente do Opinião) assumem o som tocando o melhor do rock mundial de todas as épocas.