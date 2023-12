Concertaço de Natal com Hique Gomez, Renato Borghetti e Orquestra da Ulbra

Depois do sucesso do Concertaço de julho, realizado na Praça Gustavo Langsch, no Bairro Bela Vista, o espetáculo com Hique Gomez, Renato Borghetti e Orquestra da Ulbra ganha uma edição natalina. O Concertaço de Natal será neste sábado (16), às 20h, na Praça da Matriz. A entrada é franca.

O Concertaço une os repertórios de Hique Gomez e Renato Borghetti, como “Barra do Ribeiro” e arranjos especiais de Hique Gomez para clássicos gauchescos como “Couro Cru”, além de outras surpresas. A condução da orquestra fica a cargo de Tiago Flores.

Renato Borghetti é um músico e instrumentalista gaúcha, que mora no coração dos gaúchos com seu apelido Borghettinho. Com sua gaita ponto, tem realizado diferentes leituras de obras da música do Rio Grande do Sul, agregando influências de outros estilos, além de mesclar folclore e modernidade em suas composições.

Hique Gomez é um instrumentista, compositor e humorista, que começou na música aos onze anos de idade com aulas de violão. Ganhou fama como parte do espetáculo Tangos & Tragédias e tem desenvolvido uma série de projetos e iniciativas em mais de quatro décadas de carreira.