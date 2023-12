High School Musical Experience no Theatro São Pedro neste domingo

High School Musical Experience chega ao Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) em uma montagem da Bublitz Academia de Musicais. O espetáculo terá sessão única no domingo (17), às 20h. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site do local Baseado na famosa trilogia da Disney,chega ao(Praça Marechal Deodoro, s/nº) em uma montagem da Bublitz Academia de Musicais. O espetáculo terá sessão única no domingo (17), às 20h. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no, a partir de R$ 17,50.

O espetáculo conta a história de alunos de uma escola de ensino médio, que enfrentam os desafios e as aventuras do seu primeiro baile de formatura. Junto disso, ocorrem as audições para o musical de fim de ano do clube do teatro. Neste ano, resolveram participar o capitão do time de basquete e a menina do clube de ciências, o que causará uma confusão no mundo escolar.

As músicas foram adaptadas da trilha sonora original por Bruna Guimarães, que também é responsável pelo roteiro original, e Débora Neto. A direção é de Débora Neto e Patrick Bublitz. Fazem parte do elenco 20 atores-cantores-dançarinos, que integram a Bublitz Academia de Musicais.