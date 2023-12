Pablito Aguiar lança livro no Goethe-Institut neste sábado

Neste sábado (16), às 17h, no Auditório do Goethe-Institut Porto Alegre (rua 24 de Outubro, 112) será lançado o livro Conversas em Porto Alegre, do quadrinista Pablito Aguiar. Concebido a partir de entrevistas que começaram em 2017, a obra traz à tona a vida de 14 personagens distintos que, em comum, fazem da Capital do Rio Grande do Sul seu lugar de moradia, trabalho e luta.

No evento no Goethe-Institut Porto Alegre todas as pessoas entrevistadas estarão presentes e dando autógrafos: Amélia, Deraldo, Adriana, Dodô, Vera, Betinho, Alice, Toniolo, Genifer, Janja, Leonam, Beiço, Michelle e Abraham.

Pablito Aguiar é quadrinista de Alvorada, no Estado. Desde 2015, escuta histórias reais e as transforma em quadrinhos. Em 2016, lançou Alvorada em Quadrinhos, que reúne relatos de 23 moradores da sua cidade natal. Em 2022 lançou pela editora Arquipélago o livro Almoço, uma conversa com Eliane Brum. Atualmente desenha a série Guariba, para a plataforma de jornalismo Sumaúma.