Festival Rocha Dura retorna ao MusicBox nesta sexta-feira

O Festival Rocha Dura retorna aos palcos nesta sexta-feira (15), às 19h, no MusicBox (avenida Benjamin Constant, 1512). Na 22ª edição, apresenta show de rock com as bandas Venera Se7e (foto), Romano Effect, Os Aciderais e Xulé de Omem, grupos integrados majoritariamente por mulheres. O projeto tem como objetivo a inclusão de artistas e bandas independentes na cena musical. Os ingressos custam R$ 15,00 e podem ser adquiridos no local.