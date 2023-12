Retratos e abstratos de Ita Stockinger em exposição na Garagem de Arte

A artista visual Ita Stockinger exibe sua mostra Retratos Pictóricos e Abstrações, na Garagem de Arte Stockinger (rua Luciana de Abreu, 450). As obras estão em cartaz até o dia 16 de fevereiro de 2024, com visitações de terças às sextas-feiras, das 14h às 18h. A curadoria é de Rejane Cintrão.

Entre o lúdico e o horror, com sua marca registrada, a pintura abstrata como no retrato figurativo de Ita Stockinger se expressa na solidez e densidade das tintas com o uso de técnicas diversas, tons e semitons, luzes e movimentos. "Procuro sempre trazer uma crítica social, uma forma de alerta para todos nós", afirma a artista, em seu material de divulgação. Todo o trabalho é feito com tintas acrílicas ou a óleo, carvão e tintas transparentes para veladuras.