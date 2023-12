Turucutá faz show de encerramento da oficina de percussão e cordas neste sábado (16)

Para celebrar o encerramento da edição de 2023 de sua oficina anual de percussão e cordas, o grupo Turucutá irá realizar um show neste sábado (16), a partir das 21h, na quadra da Imperadores do Samba (av. Padre Cacique, 1.567). Além da performance dos alunos da oficina, a programação inclui, ainda, apresentações de outros artistas e coletivos musicais. Os ingressos custam ente R$ 20,00 e R$ 30,00 e estão à venda na plataforma Sympla.

A noite inicia embalada pelo Dj Tom Nudes, seguido por show de pagode do Grupo Noventa e a apresentação da Turucutá e alunos, mostrando o aprendizado e as vivências de todo o ano. O evento encerra com o show da cantora, pandeirista e compositora Natália Santos e banda.

Somando 15 anos de trajetória, a Turucutá já formou a grande maioria dos ritmistas que hoje compõem os inúmeros blocos e coletivos de Porto Alegre. Tocando os instrumentos típicos das escolas de samba e ensinando o ofício de tocar um instrumento, o grupo busca incentivar "o amor ao carnaval", além do respeito ao povo que resiste e mantém viva essa história. Seus integrantes e professores têm as mais diversas origens, profissões e visões sobre arte, música e a banda que os une, mas todos convergem quando o assunto é a importância desse coletivo para o movimento musical de batucada na cidade.

Em cena, o grupo utiliza instrumentos de percussão acompanhados por vozes, sopros e cordas, com um repertório que flutua do samba ao rock, do ijexá ao funk, do makulelê ao afoxé, entre outros gêneros.





Confira os horários da programação:

21h - DJ Tom Nudes

22h - Grupo Noventa

23h30min - DJ Tom Nudes

00h - Apresentação Turucutá com alunos da oficina

1h - Natalia Santos e Banda

3h - Dj Tom Nudes