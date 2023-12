Titãs retornam para duas noites recheadas de sucessos do rock nacional no Araújo Vianna

Os apreciadores de rock nacional em Porto Alegre terão mais duas chances para assistir um dos shows de maior repercussão no cenário musical dos últimos anos. A turnê Titãs Encontro - Pra dizer adeus chega ao Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) nesta terça (12) e quarta-feira (13), às 21h, com grande procura do público - há apenas opções de camarote vip, com possibilidade de encontro com os músicos (meet & greet), disponíveis no site Eventim.