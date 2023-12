Ospa encerra temporada 2023

Universo audiovisual do skate

Em 2023, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) inaugurou o Cine Skate, projeto que busca dar visibilidade para produções audiovisuais do universo do skate, a partir de sessões mensais. A última edição do ano acontece nesta quarta-feira, com uma programação especial e gratuita. O evento inicia às 18h30min, com uma exposição de fotos de Bruna Fraga, que faz uma retrospectiva das edições anteriores. Às 20h, a Sala Redenção exibe Spirit Quest (2016), obra multipremiada no meio do skate. A projeção é seguida de bate-papo online com o realizador norte-americano Colin Read (também conhecido como Mandible Claw), com tradução simultânea. Após a sessão, o evento continua no Viaduto Brooklyn (viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, na Avenida João Pessoa), com a realização de um Best Trick, modalidade na qual os skatistas competem pela melhor manobra.