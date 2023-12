Ospa encerra Temporada Artística 2023 com concerto em Canoas

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) encerra mais uma temporada artística com um concerto na Paróquia Nossa Senhora das Graças (Rua Tamôio, 3.285 - Canoas). A apresentação será na quinta-feira (14), às 19h30min. A Orquestra estará sob a regência do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, e contará com a participação especial da cantora Elisa Lopes. O ingresso é 1kg de alimento não perecível.

O concerto está inserido na Série Interior da temporada Ospa em Movimento, que promove a circulação da música de concerto por todo o Rio Grande do Sul. Em sintonia com o ambiente da Paróquia e a época do ano, o repertório da apresentação é formado por música sacra, além de grandes sucessos de diferentes períodos da música de concerto.

No repertório instrumental estão peças famosas, como a abertura da ópera As Bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, Valsa Ouro e Prata, de Franz Lehár, Dança Húngara nº 1, de Johannes Brahms, e Marcha Radetzky, de Johann Strauss I .