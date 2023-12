Ensamble Palito Miranda, Gastão Villeroy e Dudu Sperb são as atrações do Grezz

Grezz (Almirante Barroso, 328) desta semana inicia na quinta-feira (14) celebrando o jazz paraguaio com o Ensamble Palito Miranda. Na sexta-feira (15), Gastão Villeroy sobe ao palco, e Grezz Band se junta a Dudu Sperb no sábado (16). Os ingressos para os shows, que iniciam 21h, estão disponíveis na plataforma Sympla A programação de shows do(Almirante Barroso, 328) desta semana inicia na quinta-feira (14) celebrando o jazz paraguaio com o. Na sexta-feira (15),sobe ao palco, ese junta ano sábado (16). Os ingressos para os shows, que iniciam 21h, estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 20,00.

Ensamble Palito Miranda é formado por Tato Zilli, Victor Scura, Bruno Múñoz, Rudi Elías, Lucero Núñez, Jonathan Piñero e Ivan Paredes. O projeto nasceu com a ideia de homenagear a figura do maestro Angel William Miranda. O baixista, compositor, arranjador e produtor musical Gastão Villeroy sobe ao palco do Grezz com o baterista Marquinhos Fê, o pianista Michel Dorfman e Pedro Taglianni, na guitarra.

Já Dudu Sperb, se apresenta acompanhado pela Grezz Band, formada por Antonio Flores (guitarra e violão), Bruno Silva (Trompete), Lucas Esvael (contrabaixo), Luís Henrique New (maestro, piano e teclados) e Zé Montenegro (bateria).