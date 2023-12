Galeria Ecarta abre três novas exposições nesta terça-feira

Na terça-feira (12), às 19h, abrem três exposições que marcam o fim de ano da programação artística 2023 na Galeria Ecarta (avenida João Pessoa, 943). Cerâmica de 23 artistas, instalação interativa sobre feminismo e produções sobre os desafios da população trans ocupam os diferentes espaços de artes visuais do local. Bando do Barro, Coletivo Las Mariposas e Marina Reidel estão nas mostras que estarão abertas à visitação até 28 de janeiro, com entrada franca.

O Bando do Barro traz a mostra Diálogo: a escuta do barro, diversificada produção do grupo de artistas que utiliza a cerâmica como expressão numa proposta de diálogo e escuta do barro. Por sua vez, Marina Reidel expõe sua via crucis em Corporeidade trans: fragmentos cotidianos, abordando por meio da arte agressões ao que o corpo trans ainda é submetido na sociedade.

Por fim, o coletivo Las Mariposas, da Casa de Referência Mulheres Mirabal, apresenta a instalação El Tendedero, da artista mexicana Mónica Mayer, um varal artístico que convoca a participação do público para tratar das questões do feminismo.