Nenung & Cia. Mágica apresentam Canções para (re)encantar a Terra

Nesta quinta-feira (14), às 21h, Nenung sobe ao palco do Ocidente Acústico (avenida Osvaldo Aranha, 960) com o espetáculo Canções para (re)encantar a Terra, onde renova seu compromisso de fazer uso da arte como instrumento da sanidade. Junto com ele, Marcelo Fornasier e André Vicente da Silva, que formam a Cia. Mágica. Os ingressos, na plataforma Sympla, custam a partir de R$ 25,00.

Para o show, o Ocidente será preparado na forma de um luau, para que o público possa sentir e interagir. No setlist, temas como Gigante e Canção para minha morte. Surgido em 1988 com sua Barata Oriental, Nenung se destaca desde então por ousar temáticas profundas e provocantes sem abdicar da poesia, seja com Os the Darma Lóvers ou com seu Projeto Dragão. Hoje direcionando suas antenas criativas para a carreira solo e com a Cia. Mágica, ele mora no maior centro de budismo tibetano da América Latina, o Chagdud Gonpa Khadro Ling, na encosta da Serra gaúcha, onde produz e renova constantemente sua inspiração.