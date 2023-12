Livro sobre trajetória de Teresa Poester ganha edição impressa nesta quarta

Celebrando os 45 anos de carreira de Teresa Poester, o Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul lança versão impressa de seu livro na quarta-feira (13), às 19h. Percurso do artista – Teresa Poester – Até que meus dedos sangrem terá lançamento da versão impressa no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), com entrada gratuita.