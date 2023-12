Bel Medula e Os Resistores propõem noite de experimentações no Estúdio Sangha

Uma noite inventiva com embalos dançantes, dissonâncias, sons esquisitos, palavras fortes e sonoridades diferentes para quem não se encanta pelo normal e não teme o radical. Essa é a proposta do evento com Bel_Medula e Os Resistores, no Estúdio Sangha (avenida Paraná, 2372), nesta quarta-feira (13), às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla.