Sérgio Rojas revisita os próprios caminhos

Sérgio Rojas Quarteto apresenta um show especial nesta terça-feira, às 19h, no projeto Chapéu Acústico, na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua Dos Andradas, 736). O renomado cantor, compositor e arranjador gaúcho revisitará diversos momentos de sua carreira, trazendo influências do folclore uruguaio e argentino, além de sua paixão pelo cinema latino-americano. A entrada é livre, mediante contribuição espontânea aos artistas. Com mais de 200 prêmios conquistados em festivais de música do Estado, Rojas possui uma longa carreira de sonoridades. Sua paixão pelo cinema latino-americano o levou a compor e produzir mais de 20 trilhas sonoras para longas-metragens. Na apresentação, Sérgio Rojas contará com a participação de Alexandre Olly na bateria, Diogo Barcelos no piano acústico e Adriano Wigger no contrabaixo. Além de sua atuação como músico, Rojas também se destaca como produtor artístico e realiza importantes projetos culturais.

Noite de sonoridades fora do normal

Uma noite inventiva com embalos dançantes, dissonâncias, sons esquisitos, palavras fortes e sonoridades diferentes para quem não se encanta pelo normal e não teme o radical. Essa é a proposta do evento com Bel_Medula e Os Resistores, no Estúdio Sangha (avenida Paraná, 2.372), nesta quarta-feira, às 20h. Ingressos a partir de R$ 20,00 na plataforma Sympla. Bel e seu parceiro LucZan se dividem entre vozes, guitarras, sax, sintetizadores e samplers, unindo performatividade ao vivo e programações. O convite é para escutar as canções ao vivo, em arranjos especialmente pensados para este formato. Já Os Resistores é um trio pós-punk-relativamente-progressivo com raízes e ramificações na música erudita, jazz e rock, com músicas construídas a partir de improvisações e experimentações.

Trajetória de Teresa Poester vira livro