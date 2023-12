Sérgio Rojas Quarteto apresenta revisão de sua obra no Chapéu Acústico

Sérgio Rojas Quarteto apresenta um show especial nesta terça-feira (12), às 19h, no projeto Chapéu Acústico, na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua Dos Andradas, 736) . O renomado cantor, compositor e arranjador gaúcho revisitará diversos momentos de sua carreira, trazendo influências do folclore uruguaio e argentino, além de sua paixão pelo cinema latino-americano. A entrada é livre, mediante contribuição espontânea aos artistas.

Sérgio Rojas é um artista reconhecido tanto no Rio Grande do Sul quanto nos países vizinhos. Com mais de 200 prêmios conquistados em festivais de música do Estado, possui uma longa carreira de sonoridades. Sua paixão pelo cinema latino-americano o levou a compor e produzir mais de 20 trilhas sonoras para longas-metragens.

Na apresentação, Sérgio Rojas contará com a participação de Alexandre Olly na bateria, Diogo Barcelos no piano acústico e Adriano Wigger no contrabaixo. Além de sua atuação como músico, Rojas também se destaca como produtor artístico e realiza importantes projetos culturais.