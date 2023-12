Antonio Villeroy apresenta faixas de álbum Banquete no Theatro São Pedro

Banquete, de Antonio Villeroy, retorna a Porto Alegre, nesta quinta-feira (14), às 21h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). No show, haverá homenagens a Bebeto Alves, Jerônimo Jardim e Luiz Carlos Borges, grandes amigos de Antonio. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00 no site do local O espetáculo, de, retorna a Porto Alegre, nesta quinta-feira (14), às 21h, no(Praça Marechal Deodoro, s/n°). No show, haverá, grandes amigos de Antonio. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25,00 no

Antonio estará acompanhado por Edu Neves (sax e flauta), Gastão Villeroy (baixo), Marquinhos Fê (bateria), Michel Dorfman (teclado), Paulinho Fagundes (violão e guitarras), e Tuti Rodrigues (percussão), e ainda contará com as participações especiais de Bruno Coelho, Colombo Cruz, Gelson Oliveira, Marisa Rotenberg, Paola Kirst e Paula Finn.

No repertório, canções de seu 13º álbum Banquete, como Canção da Magnólia, Mais Uma Vez (parceria com Jerônimo Jardim e Gelson Oliveira), Choro Chorado (parceria com Francis Hime) e Por Amsterdam, além de sucessos da carreira como Una Loca Tempestad (parceria com Bebeto Alves), Entreolhares, Sinais de Fogo e Pra Rua Me Levar.