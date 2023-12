Duca Leindecker volta às origens e faz show no modelo 'banquinho e violão' no Theatro São Pedro

O show de lançamento oficial do álbum Pedidos, de Duca Leindecker, acontece às 20h desta sexta-feira no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), local que, por diversas vezes, recebeu o artista em seu palco. Os ingressos custam entre R$ 70,00 e R$ 150,00 e estão à venda no site do espaço cultural.

Antes de desembarcar na Capital gaúcha, o cantor, compositor, multi-instrumentista e escritor - que está, atualmente, morando nos Estados Unidos - realizou a prévia da turnê deste que é seu quinto disco solo, com apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Em 2024, ele deve retornar ao Brasil para realizar o espetáculo durante os meses de março e abril, em diversas cidades. "O principal motivo do álbum (que está nas plataformas digitais desde a última sexta-feira), e também deste show, surgiu após eu começar a atender pedidos de fãs para tocar minhas músicas pelo Instagram", explica Leindecker. "Acabei criando um quadro semanal, exclusivamente para isso."

Ex-integrante e líder da banda Cidadão Quem por 24 anos, ele conta que foi no período de isolamento, durante a pandemia de Covid-19, que ele passou a tocar com o violão de seu avó e acabou fazendo um retorno ao começo de sua carreira, que já soma três décadas. "Como nesse período da pandemia eu estava sozinho, isolado em casa, igual como quando eu comecei a tocar (e inclusive aprendi a tocar com o violão do meu avô, um Del Vecchio, dos anos 1960), me transportei para o início da minha trajetória artística, em 1983, quando eu tinha 13 anos e tocava quase que exclusivamente bossa nova, em bares da cidade", comenta Leindecker.

Foi nesse contexto que o compositor passou a criar arranjos para algumas de suas canções antigas. Daí para chegar ao álbum, gravado ao vivo no Theatro São Pedro, foi natural. Atualmente, o disco está disponível em todas as plataformas digitais pela Ternário Records. Além disso, Pedidos também foi lançado no formato vinil, e pode ser adquirido pelo site oficial do artista. "Como esse projeto é uma volta ao início da minha carreira e tem influência da bossa nova, foi natural pensar no formato da época, onde sentávamos na varanda depois da escola e escutamos os lançamentos em vinil", destaca o cantor.

No álbum (e no repertório do show), o público poderá conferir hits que marcaram a trajetória musical de Leindecker, como Dia Especial, Pinhal, Girassóis e O Amanhã Colorido. "Serão dois blocos com músicas que resgatam minha carreira, e um terceiro bloco para atender os pedidos da plateia - tudo com arranjos de bossa nova", adianta o compositor, que estará no palco acompanhado somente de "um banquinho" e de seu violão. Dentre os pedidos da noite, valerão músicas da carreira solo de Leindecker, mas também da Cidadão Quem e do projeto Pouca Vogal, que o artista formou com o músico Humberto Gessinger. "Vou tocar, ainda, releituras de Desafinado, de Tom Jobin; Fly me to the moon, de Bart Howard; e Armadilha, de Nelson Coelho de Castro, que influenciaram o início da minha jornada, e que também estão no disco", detalha.

"Estou muito feliz com o resultado deste álbum. Acho que o projeto tem uma abordagem única das músicas que tiveram as versões com banda: um formato intimista, que vai fundo na essência das canções", destaca o artista. Ele observa que as adaptações de suas músicas para os acordes de bossa nova foram feitas com a colaboração do também cantor, compositor e instrumentista Tiago Iorc. Ainda, o show desta sexta-feira conta com outra parceria, uma vez que, antes da apresentação de Leindecker, o público poderá assistir um show de abertura do cantor, compositor e multi-instrumentista caxiense Rafael Witt, cujo repertório será todo direcionado à folk music.

Para 2024, além da turnê de lançamento do novo álbum pelo Brasil, Duca Leindecker também irá trabalhar em seu próximo disco - desta vez, sem "estilo musical definido" -, que deve vir carregado de canções sobre a distância de sua terra natal, Porto Alegre.