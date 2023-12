Banda Calote celebra 15 anos em show com a Banda Municipal de Porto Alegre no Teatro Renascença

A Banda Calote celebra 15 anos de trajetória em show no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), ao lado da Banda Municipal de Porto Alegre e com participação especial de Gelson Oliveira. O espetáculo ocorre na quarta-feira (13), às 20h, e apresentará canções autorais dos três discos do grupo, Roendo Osso (2013), À Brasileira (2016) e Contando Histórias (2019), em novas roupagens. A entrada é franca.A apresentação ocorre a convite da Banda Municipal de Porto Alegre, pela Série Renascença Ano II - projeto que realizou 13 concertos ao longo deste ano, em celebração aos 98 anos do grupo. A Calote é formada por Brunno Bonelli (Voz/Violão/Guitarra), Leonardo Baptista (Contrabaixo) e Renato Dall Ago (Regência / Trompete). Neste show, o grupo ainda ganha o reforço de Gustavo Laydner (Bateria), Fernando Sessé (percussão) e Handyer Borba (Teclado). Ao todo, serão mais de 40 músicos no palco, sob a regência de Renato Dall Ago.