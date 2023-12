Orquestra Jovem Theatro São Pedro apresenta repertório entre o pop e a MPB nesta quarta-feira

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro realiza concerto nesta quarta-feira (13), às 20h, no Theatro (praça Marechal Deodoro, s/n), com regência da maestrina Keliezy Severo. O programa é composto por um repertório eclético que levará o público para uma jornada musical, desde clássicos do Pop internacional à música popular brasileira. Uma fusão de estilos que promete encantar os apaixonados por música de todas as idades. Os ingressos são mediante 2 kg de alimento não perecível, disponíveis na recepção do Multipalco, das 13h30min às 18h.A Orquestra Jovem Theatro São Pedro iniciou suas atividades em junho de 2021, tendo como objetivo promover a inclusão social através do acesso ao desenvolvimento da linguagem musical e da técnica instrumental, fomentando vivências artísticas e socializadoras, de forma a oferecer a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. Com coordenação geral do maestro Evandro Matté, e coordenação pedagógica da professora e maestrina Keliezy Severo, o projeto se destaca na programação do Theatro São Pedro como uma importante ação de integração da arte com as famílias dessas crianças e adolescentes que participam do projeto.