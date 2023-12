Muzaranho marca retorno aos palcos com apresentação do Estúdio Music Box

Celebrando o retorno às atividades após quatro anos, a banda gaúcha de indie rock Muzaranho é atração nesta sexta-feira (8), a partir das 20h, no Estúdio Music Box (Benjamin Constant, 1.512). Os ingressos estão à venda pelo Sympla.A Muzaranho foi formada em 2014 em Viamão (RS) e lançou os EPs Porre (2016) e Princípio e Meio Fim (2018), além de uma série de singles. Após uma pausa por motivos pessoais e profissionais, o grupo formado por Thiago Reis, Chico Santos, Gusta Lins e Denis Vasques está de volta aos palcos, em um reencontro onde vão revistar seus antigos trabalhos, juntamente com novidades. No início de dezembro, a banda já havia marcado seu retorno com uma apresentação no Gravador Pub, em Porto Alegre.