Coral da Ufrgs é a próxima atração nos Concertos Capitólio neste sábado

Neste sábado (9), às 11h, acontece o terceiro concerto da série Concertos Capitólio da temporada 2023, com a apresentação do Coral da Ufrgs. Sob a regência de Lucas Alves, o grupo, que é um dos coros mais tradicionais do país, com mais de 60 anos de atividades ininterruptas, interpreta um repertório variado. A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085).