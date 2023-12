Yamandu Costa apresenta o espetáculo Ida e Volta neste final de semana

Yamandu Costa sobe ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº) para duas apresentações de seu novo show Ida e Volta, neste sábado (9), às 20h, e no domingo (10), às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site do São Pedro Inspirado na cultura musical hispano-americana,sobe ao palco do(Praça Mal. Deodoro, s/nº) para duas apresentações de seu novo show, neste sábado (9), às 20h, e no domingo (10), às 18h. Os ingressos estão disponíveis no, a partir de R$ 60,00.

No repertório, composições inéditas e músicas latino americanas que fazem referência à essa cultura do vai e vem, expressão utilizada devido à antiga crença de que os estilos musicais que chegaram à América com os emigrantes espanhóis se transformaram e, retornaram às origens de seus descendentes mudadas, alcançando as formas conhecidas hoje na Espanha.

Aclamado pela crítica, Yamandu Costa tem encantado as plateias de todos os lugares onde leva sua incomum habilidade e sonoridade. A vida do artista se identifica bastante com o termo, pois o violinista e compositor, está constantemente na estrada, indo e voltando ao Brasil, seu país de origem, e trazendo sempre constantes mudanças.