Obras de Beethoven e Piazzolla na programação da Casa da Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza os dois últimos eventos do ano na sua sede, a Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501), no decorrer deste final de semana. No sábado (9), às 17h, acontece o concerto Beethoven & Bartók, na Sala Sinfônica, com dois convidados internacionais: a pianista japonesa Yu Kosuge e o maestro peruano David Del Pino Klinge. Para essa apresentação, os ingressos estão à venda pela Sympla, por valores entre R$ 10,00 e R$ 50,00. Às 18h de domingo (10), o grupo Piazzolla a Seis realiza recital gratuito (com entrada por ordem de chegada), tocando os maiores sucessos do mestre argentino.



Na primeira parte do concerto de sábado - que será regido por Klinge -, Yu Kosuge se une à Ospa pela primeira vez para executar Concerto para Piano nº 3 em Dó Menor, Op. 37, estreado pelo próprio Ludwig van Beethoven, em 1803. Segundo a pianista, a obra que será apresentada foi composta na mesma tonalidade da Sonata Pathetique e da Quinta Sinfonia, e carrega um clima sombrio e trágico. Na segunda parte do programa, a Ospa executa Concerto para Orquestra, de Béla Bartók, um dos maiores compositores do século 20, além de pianista e etnomusicólogo. A obra foi escrita em 1944, quando o autor vivia exilado nos Estados Unidos por conta da ascensão do nazismo em sua terra natal, a Hungria. A apresentação será seguida da palestra Notas de Concerto, ministrada pelo pianista Max Uriarte, às 16h de sábado, na Sala de Recitais. A conversa e o concerto também podem ser prestigiados de casa e gratuitamente, pelo canal da Orquestra no YouTube.



No domingo, o último evento da Série Música de Câmara em 2023 leva ao público uma seleção das obras mais lembradas de Astor Piazzolla, a exemplo de Libertango, Adiós, Nonino, Oblivion e Las Cuatro Estaciones Porteñas. O grupo Piazzolla a Seis é formado pela pianista Olinda Allessandrini (piano) e os músicos da Ospa Brigitta Calloni (violino), Robert Cruz (violino), João Senna (viola), Martina Ströher (violoncelo) e Luciano Dal Molin (contrabaixo).