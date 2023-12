Espetáculo infantil De Onde Vem o Dinheiro estreia no Teatro Oficina Olga Reverbel

Com a missão de ensinar para a criançada como lidar de forma responsável com o dinheiro, a peça De Onde Vem o Dinheiro? chega no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/nº) neste final de semana. A direção é de Pedro Garrafa e o elenco traz Iris Yazbek, Lucas Padovan e Rebeca Oliveira. As apresentações acontecem às 16h, no sábado (9) e no domingo (10). A entrada é franca.

A trama traz duas crianças que são amigas e moram em estados diferentes, mas querem viajar para se encontrar. Com leveza, muita música, simplicidade e humor, De onde vem o dinheiro? é uma dramaturgia que pretende ensinar por meio do lúdico e faz da imaginação um espaço fértil para solidificar boas práticas e ideias.

No domingo, às 13h, os artistas realizam palestra, no mesmo local, sobre o processo criativo da montagem do espetáculo. As inscrições são gratuitas e os ingressos podem ser retirados antecipadamente, das 13h30 às 18h, na recepção do Multipalco do Theatro São Pedro.