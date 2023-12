MaurÍcio Manieri e Jon Secada revisitam clássicos do romantismo em show do Araújo Vianna

Promovendo o lançamento de seu novo DVD Romantic Classics, o cantor Maurício Manieri estará no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira (7), às 21h. Ao seu lado no palco, o vocalista terá a presença do renomado cantor internacional Jon Secada. Ingressos (a partir de R$ 80,00) seguem à venda pelo site Uhuu. Em comemoração aos seus 25 anos de carreira, Maurício Manieri se propõe a levar o público a uma jornada emocional por meio de suas canções icônicas e sucessos atemporais, revisitando a música romântica de diferentes décadas. O setlist será composto por hits como Minha Menina, Bem Querer e Se Quer Saber, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional como Easy, Rock and Roll Lullaby, I Wanna Know What Love Is, Lady In Red, Little Respect, Love Is In The Air e muito mais. Por sua vez, Jon Secada irá presentear o público com suas canções inesquecíveis e baladas românticas como Just Another Day e Angel.