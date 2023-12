14ª edição do Mississippi Delta Blues Festival inicia nesta quinta-feira (7), em Caxias do Sul

Com o tema B. B. King Museum Edition, a 14ª edição do Mississippi Delta Blues Festival (MDBF) será realizada no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A programação em homenagem ao legado do guitarrista, compositor e cantor estadunidense que se tornou uma das figuras mais lendárias do blues inicia nesta quinta-feira (7) e segue até sábado (9). Os ingressos estão à venda pelo site do MDBF ou no Carême Café & Patisserie (Rua Coronel Flores, 750). Os portões abrem a partir das 18h30min.



Em caso de chuva, o MDBF será transferido para a Sede Social do Clube Juvenil (Av. Júlio de Castilhos, 1.677, Centro - esquina com a Rua Marquês do Herval), sendo comunicado com antecedência. Se o tempo estiver bom, o evento seguirá os moldes do ano passado, ainda que com algumas alterações, a exemplo da localização do Palco Principal na Alameda, caminho de 320 metros entre o pórtico de entrada e o Pavilhão II, e a praça de alimentação, que ficará centralizada junto ao espaço Som e Luz. Outra novidade será um espaço para expositores e espetáculos cênicos musicais com a Cia Municipal de Dança de Caxias do Sul.

Já a homenagem ao Rei do Blues vai estar presente em cada palco do festival, que contará com muitas atrações, sendo as principais as apresentações da cantora Claudette King (filha do artista) e do baterista Tony “TC” Coleman, que tocou com B.B. King por 25 anos. Outro destaque é a B. B. King Legacy Band, composta por quatro integrantes que fizeram parte da banda do guitarrista lendário, ganhador de 15 prêmios Grammy, incluindo Alphonso “Doc” Sanders, que esteve presente na edição de 2022 acompanhando o jovem D. K. Harrell em suas apresentações.

Antecedendo a programação oficial, nesta terça-feira (5), a Sede Social do Clube Juvenil recebe o show de Ian Siegal, um dos compositores e cantores mais talentosos do blues contemporâneo, a partir das 20h. A banda Juke & Guests fará a abertura. A entrada é gratuita.



Confira o line-up do palco principal do festival 2023:



Quinta-feira (7)

20h: Maurício Sahady (RJ) & The Headcutters (SC)

22h: Décio Caetano (PR)

00h: Rachel Fields (USA) & Ale Ravanello Blues Combo (RS)



Sexta-feira (8)



20h: Fred Sunwalk (SP)

22h: Ian Siegal (UK) & Alamo Leal (RJ)

00h: Claudette King (USA) & Los Mentidores (ARG)



Sábado (9)



20h: Fernando Noronha & Black Soul (RS)

22h: Alphonso “Doc” Sanders & B.B. King Museum Legacy Band (USA)

00h: Tony “TC” Coleman (USA) & Igor Prado (SP)