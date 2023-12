Gravura Galeria de Arte inaugura Mensagens para um Ano Próspero nesta quarta

A última mostra do ano na Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647), Mensagens para um Ano Próspero, propõe uma reflexão seguida de interação com as obras expostas. Na exposição coletiva, a imagem e a escrita se unem para entregar mensagens trazidas do universo onírico de cada um dos 21 participantes. A inauguração acontece nesta quarta-feira (6), às 18h30min, com entrada gratuita, e fica aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min.