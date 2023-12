Primavera Gaúcha destaca a produção audiovisual do Estado

O festival Primavera Gaúcha agora chega ao streaming. Com curadoria assinada pela Associação de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS), os 20 longas-metragens selecionados para a mostra estão disponíveis para streaming na plataforma Sulflix até 17 de dezembro. Os títulos são representativos do cinema feito no Rio Grande do Sul, seja por questões históricas, temáticas, de gênero ou trajetória premiada.