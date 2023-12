Atena Beauvoir promove espetáculo musical GRAVE87: Arte Contra Transfobia

A artista Atena Beauvoir promove, na quinta-feira (7), às 20h20min, a pré-estreia do espetáculo musical GRAVE87: Arte Contra Transfobia, no auditório Luiz Cosme, da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736). Acompanhada pelo músico Diego Schutz (teclados), Atena interpretará canções de Tom Zé, Gonzaguinha, Taiguara, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Juca Chaves e João Bosco. O evento, com entrada franca, terá retirada de senhas a partir das 19h30min.

O projeto musical resgata a memória histórica e a luta contra todas as formas de opressão e discriminação, inspirando esperança, empatia e ação para construir um futuro mais justo e inclusivo para a diversidade sexual e de gênero na sociedade.

Atena ressalta que o objetivo do espetáculo é denunciar a ditadura civil-militar no Brasil e na América Latina. As canções foram cuidadosamente pensadas para transmitir a mensagem de resistência e denúncia, além de relembrar os horrores e injustiças cometidos durante esse período sombrio da história.