Grezz recebe atrações estadunidenses do Mississippi Delta Blues Festival

Grezz (rua Almirante Barroso, 328) vai receber duas atrações do Mississippi Delta Blues Festival, que acontece em Caxias do Sul de 7 a 9 de dezembro. Nesta terça-feira (5), tem Alphonso "Doc" Sanders e no domingo (10), Rachel Fields. Serão duas noites repletas de blues, com os artistas estadunidenses, para celebrar a atmosfera efervescente do festival, a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 30,00.

Alphonso Sanders nunca deixa de entregar música de altíssimo nível. Figura respeitadíssima em todo o mundo, já levou sua música a inúmeros festivais. Além de músico, ele também é educador, seus workshops são famosos pela descontração e um profundo conhecimento de história da música.

Nascida em uma família musical de Pine Fields, no Arkansas, por mais de 20 anos Rachel Fields levou sua voz à audiências do mundo todo, mas, há um tempo, decidiu voltar para sua cidade natal. É considerada uma das melhores cantoras de blues da atualidade. Rachel faz parte da banda Brick Fields e também das Divas On Fire!