Shakespeare no Teatro Olga Reverbel

Fundamentado na obra que é considerada uma das melhores comédias do dramaturgo William Shakespeare, o novo espetáculo da Escola Casa de Teatro, Sonho de uma Noite de Verão, será encenado no Teatro Olga Reverbel, do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), nesta quinta e sexta-feira, às 19h. Ingressos (R$ 60,00) pelo site do local. Para concretização dessa encenação, o diretor Zé Adão Barbosa, com assistência de Bruno Busato, realizaram com os alunos uma imersão na obra de Shakespeare através de preparação técnica com estudo da voz, expressividade corporal e improvisações, em meio a uma profunda análise da obra e dos personagens da peça. O espetáculo é repleto de grandes cenas, armadilhas e confusões, integralmente permeado pela genialidade do autor, culminando com um final surpreendente para os desencontros amorosos de quatro jovens.

Revisitando a diva da música brasileira

Nesta quinta-feira, às 21h, o show O Nome Dela é Gal estará de volta ao palco do bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), dentro do projeto Ocidente Acústico. O espetáculo é uma homenagem a Gal Costa, onde a cantora e performer Fernanda Copatti traz toda sua visceralidade, alegria e emoção para interpretar a obra da diva da música brasileira. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 25,00. A cantora é acompanhada da banda Vapor Barato, com André Paz (guitarra), Gabriela Lery (baixo) e Rhuan de Moura (bateria). Fernanda escolheu as canções pensado em arrebatar os fãs mais fervorosos, surpreender os desavisados e sobretudo, manter essa obra viva. No repertório estão também clássicos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Melodia, João Donato, Waly Salomão, Tom Jobim, Jards Macalé, entre outros.

Poesia, canção e histórias de amor