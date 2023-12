Casa de Teatro apresenta obra de Shakespeare nesta quinta e sexta-feira

O novo espetáculo da Casa de Teatro, Sonho de uma Noite de Verão, é resultado da Oficina de Montagem da Escola. Fundamentado na obra que é considerada uma das melhores comédias do dramaturgo William Shakespeare, a peça será encenada no Teatro Olga Reverbel, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº), nesta quinta (7) e sexta-feira (8), às 19h. Os ingressos, com valor único de R$ 60,00 podem ser adquiridos no site do local.