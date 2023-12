Orquestra Villa-Lobos faz show gratuito no Salão de Atos da UFRGS

A Orquestra Villa-Lobos encerra a temporada 2023 para o público com espetáculo inédito e que fala da vida, dos sonhos e das realizações de quem vive em comunidades da periferia. “Mapa Mundi” terá apresentação única no dia 14 de dezembro, às 20h, no Salão de Atos da UFRGS, com entrada franca. A produção é inspirada na própria Vila Mapa, comunidade de origem da Orquestra, com suas histórias feitas de mazelas e labuta, dores e amores, sonhos e conquistas. “O repertório transita pelo erudito e o popular, mesclando a música de concerto com MPB, rap, pop, reggae, samba e carnaval de compositores como Villa-Lobos, Bach, Tom Zé, Gonzaguinha, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno Mars, Luis Vagner, Emicida, Cidinho e Doca, entre outros”, explica a regente e coordenadora da OVL, Cecília Rheingantz Silveira. O espetáculo Mapa Mundi contará com 45 jovens músicos da Orquestra, o Vocal Villa-Lobos e as participações especiais de Preto X, Stephanie Soeiro, Isa de Sousa, Beto Chedid, Marcos Vinícius e Geyson William, sob a regência de Cecília Silveira. Os ingressos podem ser retirados na Banca da República (Rua da República esquina com Av. João Pessoa), a partir do dia 07/12, das 11h30 às 18h30, de segunda a sábado, sendo até 02 (dois) ingressos por pessoa. No dia 14/12, a retirada poderá ser feita na bilheteria do Salão de Atos da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110), a partir das 13h até o início do espetáculo.