A fanfarra mais querida da cidade

Às vésperas de completar uma década de existência, a banda Bate Sopra irá lançar seu primeiro disco instrumental, Transmutação Urbana, nesta quarta-feira em todas as plataformas digitais. Nesta mesma data, o grupo faz show às 21h, no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300). Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 80,00 e estão à venda na plataforma Sympla.

O repertório do espetáculo será composto por 14 músicas, incluindo as cindo faixas presentes no EP e releituras de brass bands de todo o País, que, segundo o trompetista Gabi Luzzi, são a principal fonte de inspiração do grupo. Formada, ainda, por Amadeu Medina (timbal e congas), Carólis (ganzá, meia lua, agogô, agbê, triângulo e guiro), Daniela Garcia (trompete e eufônio), Gustavo Caspani (tuba), Jp Siliprandi (sax alto e sax soprano), Livia Tabert (surdo, caixa e timbal), Martin (trombone), Pedro Souza (bateria) e Vinicius Ávila (sax tenor), a banda passou a experimentar a criação de músicas autorais após a vitória no Festival de Música de Porto Alegre em 2019, na categoria Música de Rua, com o single Ventania.

Segundo Luzzi, o show desta quarta-feira também contará com participações especiais de outros instrumentistas, além do lançamento da nova identidade visual do coletivo, feita pelo artista Padilha. "Esta será a primeira vez que o grupo irá apresentar o material fonográfico gravado durante 2023, durante um período de imersão no estúdio da Pedra Redonda com produção de Tamiris Duarte", destaca o trompetista.

"Escolhemos o Agulha por ser uma das principais casas de show da Capital, tanto no que se refere à estrutura de projeção quanto no tipo de ambiente que queremos para passar a nova estética sonora, considerando a qualidade do local e a possibilidade de tocar para uma plateia próxima do palco", emenda Luzzi. "Gostamos de tocar próximo das pessoas, temos essa ideia da música como algo acessível a todos."

De cortejo em cortejo, o coletivo atravessa a cidade desde 2014, quando surgiu (na época, com a primeira de várias formações que já teve) atuando como uma fanfarra (coletivo musical composto por instrumentos de sopro e percussão) e passou a percorrer ruas e eventos do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Fruto da efervescência dos blocos de carnaval de rua, o grupo, que inicialmente tocava um repertório pop, interpretando também músicas de artistas como Tim Maia e Caetano Veloso, vive, atualmente, um outro momento.

"O que as pessoas podem esperar deste EP é uma referência do que construímos durante nossa trajetória urbana, mas também de composições com influências distintas, que flertam com vários ritmos, como jongo, samba, reggae e ska", resume Luzzi. Ele pondera que o coletivo não tem um estilo definido. "Eu diria que o que estamos fazendo é música instrumental experimental", conceitua. "Ainda que não tenhamos uma estética sonora definida, o grande diferencial é que cada composição tem pelo menos dois universos diferentes: inicia num ritmo específico e vai para outro em uma mesma música. Essa diversidade rítmica e também de melodias é resultado das influências pessoais de cada integrante", explica.

Essa junção de fatores musicais, somada à ocupação dos espaços públicos com uma postura "ativista e alegre", fazem com que a Bate Sopra mova centenas de pessoas nas suas apresentações, sendo carinhosamente chamada de "a fanfarra mais querida da cidade" por seu público. Sobre o nome do EP, Luzzi afirma que o termo está atrelado à ideia de que a música, quando tocada nas ruas, transforma as pessoas e o ambiente cinza e tumultuado da cidade. "Também a gente passa por esse processo. E neste novo momento, queremos dar uma 'virada de chave', passando a atuar como grupo instrumental independente, que também (já) ocupa espaços fechados. Mas nem por isso vamos deixar de lado a rua, que é o nosso grande palco", assegura o trompetista.