Show inédito em homenagem a Miles Davis encerra temporada 2023 do Jazz Day no Farol Santander

Reunindo cinco representantes de destaque da nova geração do jazz gaúcho, o espetáculo Nós Queremos Miles é a atração desta terça-feira (5), às 20h, no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028). O espetáculo em homenagem ao lendário Miles Davis encerra a série de apresentações Jazz Day em 2023. Ingressos (R$ 35,00, com opções de meia entrada) no site do centro cultural.Bruno Silva (trompete), Cristiano Ludwig (Sax Tenor), Ras Vicente (piano), Martin Estevez (bateria) e André Mendonça (contrabaixo acústico) prometem resgatar os grandes clássicos interpretados pelo quinteto do célebre trompetista que marcou os anos 1950 e 1960. Integrantes dos principais grupos de jazz de Porto Alegre, como Marmota, Kula, Ronsax, entre outros, o quinteto deve trazer temas de disco antológicos como Kind of Blue e Milestones, entre outros. O título do espetáculo é uma alusão ao álbum We Want Miles, lançado pelo trompetista em 1981.