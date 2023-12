Tambor Tambora e La Brasa Lunera promovem a 2ª Llamada do Dia do Candombe em Porto Alegre

A 2ª edição do Dia Municipal do Candombe ocorrerá no próximo domingo (3), na Rua João Alfredo, em Porto Alegre. A partir das 18h, os grupos Tambor Tambora e La Brasa Lunera, coorganizadoras do evento, estarão concentradas no Largo Zumbi dos Palmares e sairão em "llamada" a partir das 19h, até a esquina da Rua Lopo Gonçalves.



O evento que, desde 2022, integra o calendário oficial de Porto Alegre corresponde ao "Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial" no país vizinho, celebrado há 17 anos. A data é alusiva a 03/12/1978, quando famílias negras uruguaias, diante do despejo de suas moradias no Conventillo Mediomundo (Montevidéu) organizaram espontaneamente um último toque de tambores naquele local, condenado à demolição dentro do contexto de higienização social urbana praticada pelas autoridades da Ditadura Militar.

O candombe é uma cultura nascida entre a população negra do Uruguai a partir da interação das nações bantu no contexto da escravidão, há mais de 200 anos. Envolve dança, representação de personagens característicos e, sobretudo, música feita a partir de tambores, os quais eram originalmente construídos com restos de barris do porto de Montevidéu. Atualmente, são construídos por diversos artesãos do país vizinho. Os grupos, chamados "Comparsas", desfilam pelas ruas utilizando em suas baterias grupos de três tambores diferentes: chico (o mais agudo), repique (intermediário) e piano (grave) cuja sobreposição rítmica conforma a música.