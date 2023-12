Marietti Fialho no Chapéu Acústico

A atração do projeto Chapeu Acústico nesta terça-feira será Marietti Fialho, no pocket show Inteira. A apresentação acontece a partir das 19h, no Auditório Luís Cosme, quarto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A artista interpretará músicas do seu DVD, gravado ao vivo em outubro de 2022, no Teatro Renascença, entre releituras e parcerias, acompanhada de Márcio Bandeira (bateria) e Vini Fontoura (violão e cavaco). A entrada é livre, mediante contribuição espontânea aos artistas. Marietti Fialho ingressou há 32 anos na banda Motivos Óbvios, tendo sido a primeira mulher à frente de uma banda de reggae no Rio Grande do Sul. Venceu o Prêmio Açorianos de Música 2000, na categoria Melhor Intérprete. Com seu trabalho autoral, fez shows por todo o Rio Grande do Sul e em vários estados brasileiros, além de Uruguai, Argentina e França.

Somos todos Miles Davis

Reunindo cinco representantes da nova geração do jazz gaúcho, o espetáculo Nós Queremos Miles é a atração desta terça-feira, às 20h, no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028). O show em homenagem a Miles Davis encerra a série de apresentações Jazz Day em 2023. Ingressos (R$ 35,00, com opções de meia entrada) no site do centro cultural. Bruno Silva (trompete), Cristiano Ludwig (Sax Tenor), Ras Vicente (piano), Martin Estevez (bateria) e André Mendonça (contrabaixo acústico) resgatam clássicos interpretados pelo quinteto do célebre trompetista que marcou os anos 1950 e 1960, trazendo temas de disco antológicos como Kind of Blue e Milestones. O nome do espetáculo alude ao álbum We Want Miles, lançado em 1981.

Concurso de histórias italianas