Marietti Fialho é a atração do Chapéu Acústico na Casa de Cultura Mario Quintana

A atração do projeto Chapeu Acústico nesta terça-feira (5) será Marietti Fialho, no pocket show Inteira. A apresentação acontece a partir das 19h, no Auditório Luís Cosme , quarto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A artista interpretará músicas do seu DVD, gravado ao vivo em outubro de 2022, no Teatro Renascença, entre releituras e parcerias, acompanhada de Márcio Bandeira (bateria) e Vini Fontoura (violão e cavaco). A entrada é livre, mediante contribuição espontânea aos artistas.



Com 33 anos de trajetória artística, Marietti Fialho é intérprete, cantora, compositora e empresária. Há 32 anos ingressou na banda Motivos Óbvios, tendo sido a primeira mulher à frente de uma banda de reggae no Rio Grande do Sul. Venceu o Prêmio Açorianos de Música 2000, na categoria Melhor Intérprete. Com seu trabalho autoral ultrapassou fronteiras, tendo feito shows por todo o Rio Grande do Sul e em vários estados brasileiros, além de Uruguai, Argentina e França.

É proprietária da Empresa Gagabirô Arte, Cultura e Gastronomia e idealizadora do projeto Gagabirô Coletivo Artivista. Atua em diversos movimentos e ações sociais voltados à inclusão, valorização da mulher, diversidade de gênero, acessibilidade e sustentabilidade.